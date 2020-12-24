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Silivri’de ağaç budamaya çıkan işçi elektrik akımına kapıldı

24.12.2020 20:39 | Son Güncelleme:
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Silivri’de budamak için çıktığı ağaçta henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapılan işçinin vücudunda ağır yanık oluştu.

Silivri’de budamak için çıktığı ağaçta henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapılan işçinin vücudunda ağır yanık oluştu. Ekiplerin uzun uğraşı sonucu budamak için çıktığı ağaçtan indirilen işçi, hastaneye kaldırıldı.

Olay, 15:00 sıralarında Silivri’nin Ortaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cevdet K. isimli işçi, budamak için çıktığı ağaçta henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapıldı. Ağaçta asılı vaziyette kalan, 35 bin voltluk elektrik akımına kapıldığı belirtilen talihsiz adamı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve BEDAŞ ekipleri sevk edildi. Elektriğin kesilmesinin ardından ağaçta asılı kalan ve vücudunun büyük bir bölümünde ağır yanıklar oluşan yaralı işçi, ekiplerin uzun uğraşları sonucu asılı kaldığı yerden indirildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Cevdet K., hastaneye kaldırıldı.

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