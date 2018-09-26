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Silivri'de ahşap bina alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2018 09:23 | Son Güncelleme

SİLİVRİ’nin Kurfallı Mahallesi'nde bulunan iki katlı ahşap bina henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı.

İstanbul,(DHA) SİLİVRİ’nin Kurfallı Mahallesi'nde bulunan iki katlı ahşap bina henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı. Olay yerine Silivri İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın uzun uğraşlar sonunda söndürüldü. İki dairenin bulunduğu ahşap bina kullanılamaz hale gelirken yangında ölen yada yaralanan olmadı. Binanın alev alev yandığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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