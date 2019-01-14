Silivri'de Belde Taksicilerinden Ukome'ye ve kendilerine kesilen tepki

İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'da belde taksileri olarak bilinen bordo renkli M plakalı taksi şoförleri, sarı taksilerle aynı şartlarda çalışmak istediklerini belirterek UKOME önünde toplandı. Belde dışında yaptıkları taşımacılık dolayısı ile kesilen para cezalarına da tepki gösteren taksiciler sorunun çözümü için yetkililere çağrı yaptı.

Silivri Terminali'ne gelerek toplanan taksiciler, İlçe Şoförler Odası başkanı Recep Akıncı ile görüştü.

Şoförler, bölgelerine sarı taksi getirildiğini, kendi araçlarının bordo renkli olmasından dolayı trafik polisleri tarafından devamlı korsan taksi muamelesi görüp, kendilerine ceza kesildiğini ve araçlarının bağlandığını belirttiler.

Sürücüler, Silivri Terminali'nde yaptıkları protesto eyleminin ardından konvoy halinde ayrıldılar.

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