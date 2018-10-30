HABER

SİLİVRİ'DE BİNLERCE KİŞİNİN CUMHURİYET COŞKUSU

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 00:37 | Son Güncelleme

Silivri'de binlerce kişi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşadı.

İSTANBUL, (DHA)
Silivri'de binlerce kişi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşadı. 7'den 70'e herkes, 300 metrelik Türk Bayrağı eşliğinde yürüyerek Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Gecenin sonunda vatandaşlar, sanatçı Özgün konseriyle doyasıya eğlendi.
Cumhuriyetin 95'inci kuruluş yıl dönümü Silivri'de sabah saatleri itibariyle gerçekleşen törenlerle kutlandı. Akşam 19.30'da ise, Silivri Belediyesi önünde toplanan binlerce vatandaş, ellerinde Türk Bayraklarıyla Atatürk Anıtı'na 'Cumhuriyet Yürüyüşü' gerçekleştirdi. 300 metrelik dev Türk Bayrağının da açıldığı yürüyüşe, motosikletliler de katıldı. Bando eşliğinde marşlar söyleyerek ve sloganlar atarak sahilde bulunan Atatürk Anıtı'na ilerleyen vatandaşlar, burada saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı söyledi.

“GÖZ YAŞARTICI BİR KALABALIK"
Yürüyüşe katılan Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, Cumhuriyetin 95'inci yılında geleneksel yürüyüşlerini yaptıklarını belirterek, “Bugün gördüğüm kalabalık, göz yaşartıcı bir kalabalık. Muhteşem Silivri. Silivri Cumhuriyetine sahip çıkıyor. 7'den 70'e herkes burada. Muhteşem bir coşku var. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın beraber yaşama duygusu, yaşasın ortak bir Cumhuriyet anlayışı. Bu güzellik tahminimce Türkiye'nin her yerinde dışa vuruyor. İşte bizim istediğimiz bu. Biz birbirimizin tamamlayanıyız, etle tırnağıyız" diye konuştu.
Cumhuriyet yürüyüşüne katılan vatandaşlar, havai fişek gösterilerinin ardından gecenin sonunca Sanatçı Özgün konseriyle doyasıya eğlendi.

Görüntü dökümü:
---------------
-Yürüyüşten detay görüntüler
-Açılan Türk Bayrağından görüntüler
-Konserden görüntüler

PARTNERRusya'dan gelip Antalya'da yerlere serildilerRusya'dan gelip Antalya'da yerlere serildiler
İzmir'de duygulandıran gösteriİzmir'de duygulandıran gösteri
Kuşadası'nda on binler yürüdüKuşadası'nda on binler yürüdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump, Twitter'dan tehdit etti: Ordumuz sizi bekliyor

Trump, Twitter'dan tehdit etti: Ordumuz sizi bekliyor

Melih Gökçek'ten Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt!

Melih Gökçek'ten Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt!

Daniel Correa Freitas evinde boğazı kesilmiş şekilde ölü bulundu!

Daniel Correa Freitas evinde boğazı kesilmiş şekilde ölü bulundu!

Villadan 2+1 daireye!

Villadan 2+1 daireye!

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul'da kanlı infaz! Şirinevler'de trafiğin ortasında silahlı saldırı

İstanbul'da kanlı infaz! Şirinevler'de trafiğin ortasında silahlı saldırı

İstanbul'da pompalı dehşeti! Rehin aldı

İstanbul'da pompalı dehşeti! Rehin aldı

İstanbul Havalimanı açılışından dikkat çeken kareler

İstanbul Havalimanı açılışından dikkat çeken kareler

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

İngiliz Bakan Duncan'dan İstanbul Havalimanı'na övgüler!

İngiliz Bakan Duncan'dan İstanbul Havalimanı'na övgüler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.