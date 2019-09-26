SİLİVRİ'DE BİR BİNADA DEPREMİN ETKİSİYLE ÇATLAKLAR OLUŞTU

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR-Alparslan ERMİŞ/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin etkisiyle Silivri'de bir binada çatlaklar oluştu.

İstanbul'da bugün meydana gelen depremin etkisiyle Silivri, Piri Mehmet Paşa Mahallesi Mumhane Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binada hasar oluştu. Kolonlarında çatlaklar oluşan binanın merdiven boşluklarındaki duvarlarda da dökülmeler meydana geldi.

Binada kiracı olan Tayfun Ceylan, daha önceden var olan çatlakların depremle birlikte büyüdüğünü belirterek, “Deprem üç kere vurma yaptı. Kapıyı kapatıp aşağıya indim. Sonrasında baktım merdiven boşluklarında duvarlarda dökükler oluştu. Evde kolonlarda çatlaklar vardı daha da oluştu" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Kolonları çatlayan binadan görüntü

-Binada oturan Tayfun Ceylan ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

