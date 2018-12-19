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Silivri'de bir evde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2018 00:06 | Son Güncelleme

SİLİVRİ'de, bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Eren ERMİŞ / İSTANBUL,(DHA)-SİLİVRİ'de, bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 20.30'da Alibey Mahallesi, Kartal Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın 3'üncü katında çıktı. Ev sakinlerinin çığlıklarını duyan komşuları, yangını fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yatak odası tamamen kül olan evde yangını kontrol altına aldı. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, sobanın çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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