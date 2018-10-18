HABER

SİLİVRİ'DE BİR KİŞİ 60 METRELİK YÜKSEKLİKTEN DÜŞEREK YARALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 23:08 | Son Güncelleme

İSTANBUL DHA Silivri sahilinde yaklaşık 60 metrelik yükseklikten ağaçlık alana düşen İzzet U.

İSTANBUL DHA
Silivri sahilinde yaklaşık 60 metrelik yükseklikten ağaçlık alana düşen İzzet U. yaralandı.
Silivri sahilinde akşam saatlerinde 1 kişinin yüksek bir yerden ağaçlık alana düştüğünü gören çevredekiler, durumu polise bildirdi. Bunun üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaklaşık 60 metrelik yükseklikten ağaçlık alana düşerek yaralanan İzzet U.'ya olay yerinde ilk müdahalede bulundu. Sedyeye konularak itfaiye ekiplerinin yardımıyle yukarı çıkarılan İzzet U., ambulansla Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İzzet U.'nun tedavisi sürüyor.

Görüntü Dökümü:
--------------
-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi
-Sedyeye konularak çıkarılması
Detaylar

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Yolun ortasında doğum sancısı çeken at, kepçeyle doğuma götürüldüYolun ortasında doğum sancısı çeken at, kepçeyle doğuma götürüldü
Amasya'da 4.1 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)Amasya'da 4.1 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Amasya'da 4.1 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Amasya'da 4.1 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Nemrut Dağı’ndan dönen turist kafilesi kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Nemrut Dağı’ndan dönen turist kafilesi kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden tutuklandı!

Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden tutuklandı!

İzmir'de 23 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında flaş gelişme

İzmir'de 23 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında flaş gelişme

18 Ekim Süper Loto çekilişi yapıldı! İşte 20 milyon TL ikramiyeyi kazanan talihli rakamları!

18 Ekim Süper Loto çekilişi yapıldı! İşte 20 milyon TL ikramiyeyi kazanan talihli rakamları!

Mersin'de nefes kesen tatbikat! Gerçeğini aratmadı!

Mersin'de nefes kesen tatbikat! Gerçeğini aratmadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.