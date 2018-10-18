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Silivri'de bir kişi 60 metrelik yükseklikten düşerek yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2018 23:58 | Son Güncelleme

SİLİVRİ sahilinde yaklaşık 60 metrelik yükseklikten ağaçlık alana düşen İzzet U.

İSTANBUL,(DHA)-SİLİVRİ sahilinde yaklaşık 60 metrelik yükseklikten ağaçlık alana düşen İzzet U. yaralandı.

Silivri sahilinde akşam saatlerinde 1 kişinin yüksek bir yerden ağaçlık alana düştüğünü gören çevredekiler, durumu polise bildirdi. Bunun üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaklaşık 60 metrelik yükseklikten ağaçlık alana düşerek yaralanan İzzet U.'ya olay yerinde ilk müdahalede bulundu. Sedyeye konularak itfaiye ekiplerinin yardımıyle yukarı çıkarılan İzzet U., ambulansla Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İzzet U.'nun tedavisi sürüyor.

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