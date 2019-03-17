Silivri’de bir tırda 29 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Silivri’de polisin 29 ton kaçak akaryakıt ele geçirdiği tıra düzenlenen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul dışından kaçak akaryakıt getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, 18 Şubat günü Silivri’de seyir halinde olduğu ve kaçak akaryakıt taşıdığı belirlediği tıra operasyon düzenledi. Operasyonda tır sürücüsü H.E. gözaltına alınırken, 24 adet fiber tanka doldurulmuş satışa hazır vaziyette "10 numara yağ" olarak tabir edilen 29 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. 19 Şubat günü adli makamlara sevk edilen sürücü adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, operasyon anı saniye saniye polis kamerasına yansıdı.

