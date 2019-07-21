Silivri'de botla denize açılan 4 kişiden biri boğuldu

Alparslan ERMİŞ / İSTANBUL, (DHA)-SİLİVRİ'de botla denize açılan 4 arkadaştan biri boğularak, hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.00 sıralarında Selimpaşa Mahallesi Parkköy mevkiinde meydana geldi. Günübirlik tatil için gelen 4 arkadaş, botla denize açıldı. Bir süre sonra bot rüzgarın etkisiyle devrildi. Olayı gören vatandaşlar, kurtarmak için denize atladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Denize düşen 4 kişi kıyıya çıkarılırken, durumu ağır olan Emre Akmeşe ambulansla hastaneye kaldırıldı. Akmeşe hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Botta olan diğer 3 kişinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Gençleri kurtarmak için denize giren Cem Kurt, ölen genci kurtaramadığı için ağlarken, "Avlanan bir tekne vardı, kaçak midye çıkartıyordu. O kadar seslendik, kaçak midye avı yaptığı için bu kadar insanın gözü önünde kaçtı gitti. Burada can boğulurken, kaçtı gitti." dedi. Bir diğer görgü tanığı Murat Altunerli ise "Botla denize açıldılar, sonra bot altlarından kaydı. 3 arkadaş kıyıya doğru yüzmeye çalıştı. Öbürü elini kaldırdı, daha sonra çıkamadı." şeklinde konuştu.

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