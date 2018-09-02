Silivri'de büyükbaş hayvanlar şarbona karşı aşılandı

Özgür Deniz KAYA-Yılmaz BEZGİN-Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA) - SİLİVRİ'de bir hayvanda şarbon virüsü ortaya çıkmasının ardından, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri, çevredeki büyükbaş hayvanları aşılama çalışması yaptı. Silivri Çantaköy'deki şarbon tehlikesinin ardından, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, aşılama işlemi başlattı. Çantaköy'ün yanı sıra Sancaktepe, Değirmenköy, Çeltik, Gümüşyaka gibi pek çok mahallede çalışma başlatan gezici ekipler, bölgedeki büyükbaş hayvanların tamamını şarbon tehdidine karşı aşılamak için harekete geçti. "HASTALIK OLAN YERLERDEN HAYVANLAR GELMESİN" Hayvanları aşılanan ve Çeltik Mahallesi'nde besicilik yapan Gürbüz Tavlı, "Ben sağdan soldan hayvan almam, saf kendi hayvanlarım" dedi. Çalışmalara ilişkin yaşadıklarını anlatan Tavlı, "Önce ayaklarını dezenfekte ettiler. Ondan sonra hayvanları bağladık. Aşılarını yaptılar. Tekrar dezenfekte yaptılar. Sonra başka yerlere gittiler. Uygulama güzel ama hastalık olan yerlerden hayvanlar gelmesin" diye konuştu.

