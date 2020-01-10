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  4. Silivri'de çatı yangını

Silivri'de çatı yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 16:57 | Son Güncelleme

Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA Silivri'nin 4 katlı evin çatısında yangın çıktı.

Silivri'de çatı yangını

Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA Silivri'nin 4 katlı evin çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, çatıda hasar oluştu.
Çanta Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde 4 katlı binanın çatısında öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Silivri, Gümüşyaka ve Çanta itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, çatıda hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Silivri'de çatı yangını

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