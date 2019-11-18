HABER

Silivri'de çiftlik evinde çocuklara silahla atış yaptıran şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 19:05 | Son Güncelleme

SİLİVRİ'de bir çiftlik evinde çocuklara silahla atış yaptırdığı ileri sürüle 1 kişi gözaltına alınırken, şüphelinin iki ayrı evinde yapılan aramada 9 tüfek ve 9 tabanca ele geçirildi.

Ali ABLAY/İSTANBUL,(DHA)-SİLİVRİ'de bir çiftlik evinde çocuklara silahla atış yaptırdığı ileri sürüle 1 kişi gözaltına alınırken, şüphelinin iki ayrı evinde yapılan aramada 9 tüfek ve 9 tabanca ele geçirildi.
İstanbul Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne; Feridun E. adlı bir kişinin, küçük çocukları Silivri'de bulunan çiftliğine götürerek cinsel istismarda bulunuyor olabileceği, çiftlikte çok sayıda silah olabileceği, bu silahlarla çocuklara atış yaptırdığı ihbarında bulunuldu.
Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün ihbar bilgilerini iletmesiyle İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı. Ekipler, ihbarla bildirilen Feridun E.'ye ait çiftliği takibe aldı. Ekipler, çiftlikte tüfek ve silahlarla çocuklara atış yaptırıldığını belirledi.
Çiftlik evine giden çocuklardan B.Ü. ve M.Ö.'nün ise psikolog eşliğinde ifadeleri alındı. Çocuklar, ifadelerinde istismara maruz kalmadıklarını, şüphelinin çiftlikte kendilerine atış yaptırdığını, atış yaparken de kendilerini izlediğini belirttiler. Küçük yaştaki M.Ö. ve B.Ü. ifadelerinde şüpheli Feridun E.'nin kendilerine para vererek çiftliğe götürdüğünü de ifade etti. İfadelerin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz Cumartesi günü sabah 07.00 sıralarında şüpheli Feridun E.'nin Güngören'deki evine operasyon düzenledi. Feridun E., yakalanarak gözaltına alındı. Feridun E.'nin Güngören'deki evinde ve Silivri'deki çiftliğinde yapılan aramada biri kısa namlulu toplam 9 tüfek, 9 tabanca ve çok sayıda tüfek ile tabanca mermisi ele geçirildi. Şüpheli Feridun E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(FOTOĞRAF)

PARTNER Ünlü oyuncudan skandal itiraf: İntikam için onun kocasıyla... Ünlü oyuncudan skandal itiraf: İntikam için onun kocasıyla...
'Dipsiz Göl olarak anılan bölge doğal sit alanı ilan edilecek''Dipsiz Göl olarak anılan bölge doğal sit alanı ilan edilecek'
İki günde 21 bin 789 hız ihlaliİki günde 21 bin 789 hız ihlali
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Skandal! Asker selamı verdi, sözleşmesi feshedildi

Skandal! Asker selamı verdi, sözleşmesi feshedildi

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

Yer: İstanbul... Yeniden ortaya çıktılar

Yer: İstanbul... Yeniden ortaya çıktılar

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

Erdoğan'dan dikkat çeken 'petrol' açıklaması

Erdoğan'dan dikkat çeken 'petrol' açıklaması

Sokak ortasında bir anda soyundu!

Sokak ortasında bir anda soyundu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Pompalı dehşet! Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü

Pompalı dehşet! Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Pes' dedirten olay! 4 aylık eşini kazakla boğdu, sonra kayınvalidesini aradı

'Pes' dedirten olay! 4 aylık eşini kazakla boğdu, sonra kayınvalidesini aradı

Son dakika! Bakan Kurum: Dipsiz Göl olarak anılan bölge doğal sit alanı ilan edilecek

'Dipsiz Göl olarak anılan bölge doğal sit alanı ilan edilecek'

MEB'den son dakika açıklaması: '10 Kasım Programı'na yönelik soruşturma kapsamında okul müdürleri görevden uzaklaştırıldı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulunmuştu! Mektupta adı geçen 2 kişi hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

İstanbul Karaköy'de saldırıya uğrayan kadının avukatı konuştu!

Saldırıya uğrayan kadının avukatı konuştu! 'İslam köpekleri', 'Açın başınızı'

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'güvenli bölge' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'güvenli bölge' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.