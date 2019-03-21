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Silivri'de çiftlik yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 07:15 | Son Güncelleme

Silivri'de çiftlik yangını

İSTANBUL (AA) - Silivri'de bir çiftlikte çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Değirmenköy Mahallesi'nde bulunan çiftlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine, Silivri, Çanta, Selimpaşa, Mimarsinan ve Çatalca itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çiftlikteki hayvanlar tahliye edilirken itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Hasarın meydana geldiği yangında, çiftlik kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Hayvan Çiftliği itfaiye Silivri yangın

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