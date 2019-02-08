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Silivri'de Çin'e 'Doğu Türkistan' tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 18:59 | Son Güncelleme

SİLİVRİ'de AK Parti, İHH ve TÜGVA üyeleri çarşı meydanında toplanarak Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı politikalara tepki gösterdi.

Silivri'de Çin'e 'Doğu Türkistan' tepkisi

Eren ERMİŞ / İSTANBUL,(DHA)-SİLİVRİ'de AK Parti, İHH ve TÜGVA üyeleri çarşı meydanında toplanarak Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı politikalara tepki gösterdi.
AK Parti Silivri Gençlik Kolları Başkanlığı, İnsani Yardım Vakfı (İHH) Silivri Şubesi ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Silivri Şubesi tarafından Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı politikalar protesto edildi.
Cuma namazı çıkışı çarşı meydanında toplanan çok sayıda kişi, Çin'e tepki gösterdi. AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu, MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, Ülkü Ocakları Bölge Başkanı Erhan Özkök eyleme destek verdi. İlçede yaşayan Doğu Türkistanlı vatandaşlar da eyleme katıldı.
İHH üyesi Berkay Hasan Erdem tarafından okunan bildiride, “İnsanın öldüğü her yer bizim bağrımızdır. Bombalasanız da, darbe yapsanız da, direneceğiz ve Hakk'ı savunacağız" diye konuştu.
Doğu Türkistanlı Nurhanım Sıddık ise 4 sene önce Silivri'ye geldiklerini ifade ederek, “Yaşadıklarımızı anlatmamıza burada zaman yetmez. Oradaki kardeşlerimle iletişim kuramıyorum ve onlara ulaşamıyorum. Tüm özgürlükleri ellerinden alındı. Türk kardeşlerimizden bizlere sahip çıkmalarını rica ediyorum" diye konuştu.
Grup basın açıklamasının ardından dağıldı.
(FOTOĞRAF)

Silivri'de Çin'e 'Doğu Türkistan' tepkisiSilivri'de Çin'e 'Doğu Türkistan' tepkisiSilivri'de Çin'e 'Doğu Türkistan' tepkisiSilivri'de Çin'e 'Doğu Türkistan' tepkisi

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