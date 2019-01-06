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Silivri'de çocuklar kar sevincini kayarak yaşadılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 18:50 | Son Güncelleme

SİLİVRİ Danamandıra'da kar sevinci yaşayan çocuklar, tepelik alanlardan kızak, bidon ve naylon poşetlerle kayarak doyasıya eğlendiler.  Silivri'nin kuzey bölgelerinde etkili olan kar yağışı yerini güneşli havaya bıraktı.

Silivri'de çocuklar kar sevincini kayarak yaşadılar

Eren ERMİŞ/İSTANBUL,(DHA)-SİLİVRİ Danamandıra'da kar sevinci yaşayan çocuklar, tepelik alanlardan kızak, bidon ve naylon poşetlerle kayarak doyasıya eğlendiler.
Silivri'nin kuzey bölgelerinde etkili olan kar yağışı yerini güneşli havaya bıraktı. Danamandıra'da hava sakinliğini fırsat bilen çocuklar, tepelik alanlarda bidon ve naylon poşetler ile kayarak büyük sevinç yaşadı. Danamandıra Mahalle Stadında ise çocuklar, kardan kale yapıp kartopu oynadı.
Diğer yandan Kağıthane'den kar görmek için Danamandıra'ya geldiğini söyleyen Ömer Pehlivanoğlu, “İstanbul merkezine kar yağmadığı için biz de Trakya'ya gidelim dedik. Çocuklar durmuyor, kar görmek için sürekli baskı yapıyordu. Biz de arkadaşlarımız aracılığıyla Danamandıra'ya geldik. Şuanda çocuklar kayarak eğleniyorlar" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

Silivri'de çocuklar kar sevincini kayarak yaşadılarSilivri'de çocuklar kar sevincini kayarak yaşadılarSilivri'de çocuklar kar sevincini kayarak yaşadılarSilivri'de çocuklar kar sevincini kayarak yaşadılar

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