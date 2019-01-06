HABER

Silivri'de çocuklar kar sevincini kayarak yaşadılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 19:18 | Son Güncelleme

SİLİVRİ Danamandıra'da kar sevinci yaşayan çocuklar, tepelik alanlardan kızak, bidon ve naylon poşetlerle kayarak doyasıya eğlendiler.  Silivri'nin kuzey bölgelerinde etkili olan kar yağışı yerini güneşli havaya bıraktı.

Eren ERMİŞ/İSTANBUL,(DHA)-SİLİVRİ Danamandıra'da kar sevinci yaşayan çocuklar, tepelik alanlardan kızak, bidon ve naylon poşetlerle kayarak doyasıya eğlendiler.

Silivri'nin kuzey bölgelerinde etkili olan kar yağışı yerini güneşli havaya bıraktı. Danamandıra'da hava sakinliğini fırsat bilen çocuklar, tepelik alanlarda bidon ve naylon poşetler ile kayarak büyük sevinç yaşadı. Danamandıra Mahalle Stadında ise çocuklar, kardan kale yapıp kartopu oynadı.

Diğer yandan Kağıthane'den kar görmek için Danamandıra'ya geldiğini söyleyen Ömer Pehlivanoğlu, “İstanbul merkezine kar yağmadığı için biz de Trakya'ya gidelim dedik. Çocuklar durmuyor, kar görmek için sürekli baskı yapıyordu. Biz de arkadaşlarımız aracılığıyla Danamandıra'ya geldik. Şuanda çocuklar kayarak eğleniyorlar" diye konuştu.

Kimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldıKimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldı
Kazdağları'nda kar görmek isteyenlere trafik engeliKazdağları'nda kar görmek isteyenlere trafik engeli
Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandıKore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevişme sahneleriyle olay olmuştu! Samimi açıklamalar

Sevişme sahneleriyle olay olmuştu! Samimi açıklamalar

'Türkiye'nin operasyon yapmasını istemiyoruz'

'Türkiye'nin operasyon yapmasını istemiyoruz'

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Yerel seçimlere günler kala çarpıcı iddia!

Yerel seçimlere günler kala çarpıcı iddia!

Türk futbol tarihine geçecek teklif!

Türk futbol tarihine geçecek teklif!

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Çok sert sözlerle yüklendi: İhanet...

Çok sert sözlerle yüklendi: İhanet...

Ankara'da patlama! 2'si polis 5 yaralı

Ankara'da patlama! 2'si polis 5 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Her şeyi itiraf etti! Türkiye'yi sarsan katilin ifadesi ortaya çıktı

Her şeyi itiraf etti! Türkiye'yi sarsan katilin ifadesi ortaya çıktı

Ankara'da okullar tatil mi? Valilikten açıklama geldi

Ankara'da okullar tatil mi? Açıklandı

AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması

AKOM uyardı! İstanbul'a kar geliyor

Yerel seçimlere günler kala çarpıcı iddia!

Yerel seçimlere günler kala çarpıcı iddia!

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin Suriye açıklamasına çok sert yanıt: Akıl dışı

ABD'nin Suriye açıklamasına çok sert yanıt: Akıl dışı

Uludağ doldu taştı!

Uludağ doldu taştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.