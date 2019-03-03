Silivri'de Cumhur İttifakı seçim bürosunun camları kırıldı

Eren ERMİŞ / İSTANBUL, (DHA) SİLİVRİ'de Cumhur İttifakı'nın seçim irtibat bürosunun camları kırıldı. AK Parti Milletvekili Tülay Kaynarca "Kabul edilebilir bir saldırı değildir. Demokrasimize, birliğimize ve kardeşliğimize yapılmış bir saldırı olarak kabul ediliyoruz" dedi. Cumhur İttifakı MHP Silivri Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz da "Yapılan saldırıyı kınıyoruz. Her zaman ifade ettiğim gibi birlik, beraberlik ve kardeşlik dedikçe birileri rahatsız oluyor" diye konuştu.

İddialara göre olay, sabaha karşı 03.00 sıralarında meydana geldi. Yeni Mahalle Bozkır Sokak üzerinde bulunan Cumhur İttifakı seçim irtibat bürosunun camları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kırıldı. Gürültü duymasıyla uyanan bina sakini Kasım Yıldırım, olayı hemen polise ihbar etti. Polis ekiplerinin inceleme yaptığı bölgede güvenlik kameraları incelemeye alındı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Cumhur İttifakı MHP Silivri Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz, AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu ve MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın olay yerine gelerek inceleme yaptı.