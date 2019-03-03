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Silivri'de Cumhur İttifakı seçim bürosunun camları kırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 19:45 | Son Güncelleme

SİLİVRİ'de Cumhur İttifakı'nın seçim irtibat bürosunun camları  kırıldı.

Eren ERMİŞ / İSTANBUL, (DHA) SİLİVRİ'de Cumhur İttifakı'nın seçim irtibat bürosunun camları kırıldı. AK Parti Milletvekili Tülay Kaynarca "Kabul edilebilir bir saldırı değildir. Demokrasimize, birliğimize ve kardeşliğimize yapılmış bir saldırı olarak kabul ediliyoruz" dedi. Cumhur İttifakı MHP Silivri Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz da "Yapılan saldırıyı kınıyoruz. Her zaman ifade ettiğim gibi birlik, beraberlik ve kardeşlik dedikçe birileri rahatsız oluyor" diye konuştu.

İddialara göre olay, sabaha karşı 03.00 sıralarında meydana geldi. Yeni Mahalle Bozkır Sokak üzerinde bulunan Cumhur İttifakı seçim irtibat bürosunun camları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kırıldı. Gürültü duymasıyla uyanan bina sakini Kasım Yıldırım, olayı hemen polise ihbar etti. Polis ekiplerinin inceleme yaptığı bölgede güvenlik kameraları incelemeye alındı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Cumhur İttifakı MHP Silivri Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz, AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu ve MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın olay yerine gelerek inceleme yaptı.

KAYNARCA: DEMOKRASİMİZE YAPILMIŞ BİR SALDIRIDIR

AK Parti Milletvekili Tülay Kaynarca "Kabul edilebilir bir saldırı değildir. Demokrasimize, birliğimize ve kardeşliğimize yapılmış bir saldırı olarak kabul ediliyoruz. Faili konusunda emniyet birimlerimiz gerekli çalışmaları yapıyorlar. Biz her zaman bu bölgedeyiz. Ev sohbetlerimiz, taziye ziyaretlerimiz, mahalle sakinleriyle bir araya geldiğimiz etkinliklerimiz var. Dolayısıyla yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Silivri'de bu tür olaylar yaşanmaz. Birlik ve beraberliğimiz için, kardeşliğimiz için, demokrasinin güzelliğini yaşatmak adına bize düşen ne varsa yapacağız." dedi.

YILMAZ: KÖKÜ DIŞARIDAKİ MİHRAKLARCA YAPILMIŞTIR

Cumhur İttifakı MHP Silivri Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz da şunları söyledi:

"Yapılan saldırıyı kınıyoruz. Her zaman ifade ettiğim gibi birlik, beraberlik ve kardeşlik dedikçe birileri rahatsız oluyor. Kollarımızı iki yana açtık herkesi ama herkesi kucaklayacağız. Etnik yapısı ne olursa olsun, mezhebi ne olursa olsun, dini inancı ne olursa olsun herkesi kucaklayacağız, dedikçe yine birileri rahatsız oluyor. Gönlümüz de kapımız da herkese açık olacak dedikçe yine birileri rahatsız oluyor ama, onlar yüzünden bu söylediklerimizden vazgeçecek değiliz. Birlik, beraberlik, vatan, millet ve bayrak demeye devam edeceğiz. Bu saldırıyı da Silivrili hemşerilerime, Yeni Mahalle sakini hemşerilerime mal etmek isteyenler varsa yanılıyorlar. Bu saldırının Silivri'nin içerisinden yapıldığına inanmıyorum. Kökü dışarıdaki mihraklarca organize edilen bir saldırı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Silivri'deki vatandaşlarımız müsterih olsunlar, hoşgörü kültürüne yakışan bir seçimi beraberce götüreceğiz. Kazanan Silivri olacak. Bizim kardeşliğimizi bozacak diye düşünenler varsa onların hayallerini suya düşüreceğiz" dedi.

BOZOĞLU: CUMHUR İTTİFAKI'YLA BERABER YOL YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ

AK Parti İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu ise "Silivri'nin birçok bölgesinde açtığımız Cumhur İttifakı seçim irtibat noktaları, ittifakımızın ne denli işler yaptığını, ne derece başarılı olduğunun göstergesi olarak birilerini rahatsız ediyor." diye konuştu.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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