Silivri’de definecilerin ailelerinin bekleyişi devam ediyor

Silivri’de kiraladıkları evin altında define aramak için kazdıkları tünelde zehirlendikleri iddia edilen 2 kişiyi arama çalışmalarına ara verilirken yakınlarının olay yerinde bekleyişi sürüyor.

Silivri Gümüşyaka Mahallesi’nde pazar günü kiraladıkları evin altında define aramak için kazdıkları tünelde zehirlendikleri iddia edilen 2 kişiyi arama çalışmalarına ara verilirken yakınlarının bekleyişi sürüyor. Arama çalışmalarının sürmesini isteyen aileler, yakınları bulunana kadar olayın yaşandığı noktada bekleyişlerini sürdüreceklerini belirtti.

“Olay sonuçlanana kadar buradayız”

Oğulları bulunana kadar bekleyişlerinin devam edeceğini belirten Cemal Gülgör’ün annesi Satı Gülgör, “Oğlumun bulunmasını istiyorum ölü ya da diri. Gerekirse burayı alt üst etsinler yine de bulsunlar. Sesimizi herkes duysun bizim evlatlarımız bulunacak burada 2 tane can yok. Olay sonuçlanana kadar buradayız” dedi.

Gece evine gitmeyeceğini belirten Cemal Gülgör’ün babası, “Biz oğlumuzu istiyoruz. Arkadaşı var ikisini de ölü ya da diri istiyoruz. Gece burada yatacağım buradayım. Kaç gündür burada bekliyorum” dedi.

“Kaybımız Enes’i arıyoruz”

Kasımpaşa’dan geldiğini belirten Enes Uçkan’ın teyzesi Suzan Demircan, “Kaybımız Enes’i arıyoruz. Acımız çok büyük, diyecek bir şey yok. Bir tane çocuğumuz var toprağın altında mı üstünde mi? Fazla kişide olabilir hiç kimse de olmayabilir” ifadelerini kullandı.

