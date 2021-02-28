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Silivri’de dehşet

28.02.2021 15:11 | Son Güncelleme:
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Silivri’de cinnet getiren genç, üvey annesi ile öz annesini öldürdükten sonra intihar etti.Olay, dün gece saat 01.00 sıralarında Eski Çanta Mahallesi’nde meydana geldi.

Silivri’de cinnet getiren genç, üvey annesi ile öz annesini öldürdükten sonra intihar etti.
Olay, dün gece saat 01.00 sıralarında Eski Çanta Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öz annesi ve üvey annesiyle aynı evde kaldığı öğrenilen Murat Berk isimli genç, öz annesini ve üvey annesini silahla vurarak öldürdü. Bir arkadaşını telefonla arayarak durumu bildiren genç, daha sonra intihar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, kapıyı kırarak içeri girdiğinde cansız bedenlerle karşılaştı. Nöbetçi savcının incelemesinin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumuna gönderilirdi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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