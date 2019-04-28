SİLİVRİ'DE DENİZ TURUNCU RENGE BÜRÜNDÜ 

Haber: Alparslan ERMİŞ /İSTANBUL, (DHA)

Silivri'de sahil boyu deniz turuncuya döndü. Denizin renk değiştirmesinin nedeninin 'kırmızı gelgit' olayı olduğu açıklandı.

Denizin yüzeyi metrelerce turuncu renkli madde ile kaplandı. Biyolojik olarak her yıl ilkbahar ve yaz aylarında yaşanılan 'kırmızı gelgit' olayı için Silivri Belediyesi bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada; “Deniz üzerinde gözlemlenen renk değişikliği hususuna istinaden Müdürlüğümüzce bir teknik inceleme yapılmıştır. Genellikle İlkbahar ve Yaz aylarında hava sıcaklıklarının tekrar mevsim normallerine dönmesi ve deniz suyunun ısınması nedeniyle plankton sayısı artmaktadır. RED-TIDE (kırmızı gelgit) denilen bu biyolojik olayda deniz rengi dönem dönem değişebilmekle beraber, bazen yeşilimsi bazen kiremit rengi bazen de sarı olabilmektedir. Bu kapsamda; mevcut durumda herhangi bir deniz kirliliğinin söz konusu olmadığı düşünülmektedir" denildi.

Görüntü Dökümü:

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- Denizin turuncu rengi

- Genel ve detaylar

