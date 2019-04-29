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Silivri'de deniz turuncuya büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 16:20 | Son Güncelleme

Silivri'de deniz turuncuya büründü

İSTANBUL (AA) - Silivri'de deniz sahil boyunca turuncuya büründü.

Silivri sahiline gelen vatandaşlar, denizin sahile vurduğu bölümde rengin turuncuya döndüğünü fark etti.

Vatandaşlar, bu görüntüyü cep telefonlarıyla da görüntüledi.

Silivri Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Silivri'de deniz üzerinde gözlemlenen renk değişikliğine istinaden teknik inceleme yapıldığı belirtildi.

Genellikle ilkbahar ve yaz aylarında hava sıcaklıklarının tekrar mevsim normallerine dönmesi ve deniz suyunun ısınması nedeniyle plankton sayısının arttığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kırmızı gel-git denilen bu biyolojik olayda deniz rengi dönem dönem değişebilmekle beraber, bazen yeşilimsi bazen kiremit rengi bazen de sarı olabilmektedir. Bu kapsamda, mevcut durumda herhangi bir deniz kirliliğinin söz konusu olmadığı düşünülmektedir. Ancak yine yapılacak tespitler neticesinde herhangi bir kirletici faktör olmasına karşın, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından numune alınması noktasında resmi görüşe de başvurulacaktır."

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deniz Silivri

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