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Silivri'de deniz turuncuya büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 19:21 | Son Güncelleme

Silivri'de deniz turuncuya büründü

İSTANBUL (AA) - Marmara Denizi'nde son günlerde yer yer gözlemlenen, "kızıl gelgit" olarak da bilinen plankton çoğalması, Silivri sahilinde de görüldü.

İlçede deniz kıyısı boydan boya turuncu renge büründü. Güzel havayı fırsat bilerek sahile akın eden vatandaşlar, cep telefonları ve kameralarıyla bu doğa olayını görüntüledi.

Marmara Denizi'nde yaşanan renk değişikliğinin biyolojik bir canlı olan planktonun çoğalmasından kaynaklandığı bildirildi.

Bu arada, havaların ısınmasıyla vatandaşlar sahilleri doldurdu.

Çocuklar parklarda oynarken, aileleri de sahilde dolaşıp, güzel havanın tadını çıkardı.

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