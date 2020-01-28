Silivri’de deprem çalıştayı düzenlenecek

İSTANBUL (DHA)- 'Yuvanız Yıkılmasın' teması ile Silivri kaymakamlığı, Silivri Belediyesi ve Silivri Dayanışma Platformu iş birliğinde deprem çalıştayı düzenlenecek. İki oturumda gerçekleşecek çalıştaya inşaat mühendisleri, jeoloji mühendisleri, deprem uzmanları ve alanında uzman birçok yetkili katılacak. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “İlçemizde zaman zaman küçük de olsa sarsıntılarını hissettiğimiz depremler, bize sürekli tedbirli ve hazırlıklı olmamız gerektiğini hatırlatıyor” dedi.

Silivri Kaymakamlığı, Silivri Belediyesi ve Silivri Dayanışma Platformu işbirliğinde Deprem Çalıştayı düzenlenecek. 'Yuvanız Yıkılmasın' teması ile hazırlanan çalıştayda; “Depremin yıkıcı etkilerinden nasıl korunabiliriz?” sorusundan yola çıkılarak tüm yönleri ile deprem ve afetten korunma yolları konuşulacak. 1 Şubat Cumartesi saat 13.30’da Silivri Belediyesi Önder Yılmaz Sahnesi’nde gerçekleştirilecek çalıştay iki oturumda yapılacak.

BAŞKAN YILMAZ’DAN DAVET

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, deprem kuşağında yer alan ve zaman zaman küçük depremlerin yaşandığı Silivri’de afet yönetimi ve hızlı bir koordinasyon için deprem çalıştayının çok önemli olduğuna dikkat çekerek tüm Silivri halkını çalıştaya katılmaya davet etti.