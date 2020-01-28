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Silivri’de deprem çalıştayı düzenlenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 10:55 | Son Güncelleme

'Yuvanız Yıkılmasın' teması ile Silivri kaymakamlığı, Silivri Belediyesi ve Silivri Dayanışma Platformu iş birliğinde deprem çalıştayı düzenlenecek.

Silivri’de deprem çalıştayı düzenlenecek

İSTANBUL (DHA)- 'Yuvanız Yıkılmasın' teması ile Silivri kaymakamlığı, Silivri Belediyesi ve Silivri Dayanışma Platformu iş birliğinde deprem çalıştayı düzenlenecek. İki oturumda gerçekleşecek çalıştaya inşaat mühendisleri, jeoloji mühendisleri, deprem uzmanları ve alanında uzman birçok yetkili katılacak. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “İlçemizde zaman zaman küçük de olsa sarsıntılarını hissettiğimiz depremler, bize sürekli tedbirli ve hazırlıklı olmamız gerektiğini hatırlatıyor” dedi.

Silivri Kaymakamlığı, Silivri Belediyesi ve Silivri Dayanışma Platformu işbirliğinde Deprem Çalıştayı düzenlenecek. 'Yuvanız Yıkılmasın' teması ile hazırlanan çalıştayda; “Depremin yıkıcı etkilerinden nasıl korunabiliriz?” sorusundan yola çıkılarak tüm yönleri ile deprem ve afetten korunma yolları konuşulacak. 1 Şubat Cumartesi saat 13.30’da Silivri Belediyesi Önder Yılmaz Sahnesi’nde gerçekleştirilecek çalıştay iki oturumda yapılacak.

BAŞKAN YILMAZ’DAN DAVET

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, deprem kuşağında yer alan ve zaman zaman küçük depremlerin yaşandığı Silivri’de afet yönetimi ve hızlı bir koordinasyon için deprem çalıştayının çok önemli olduğuna dikkat çekerek tüm Silivri halkını çalıştaya katılmaya davet etti.

Silivri Belediyesi olarak olası bir deprem için hazırlıklara başladıklarını söyleyen Başkan Yılmaz, “İçerisinde bulunduğumuz coğrafi konum nedeniyle deprem riski ile sürekli karşı karşıyayız. İlçemizde zaman zaman küçük de olsa sarsıntılarını hissettiğimiz depremler, bize sürekli tedbirli ve hazırlıklı olmamız gerektiğini hatırlatıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın zorunlu kıldığı Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi’nin hazırlıklarına başladık. Bilgi toplama süreci kapsamında arazi tespit çalışmaları devam etmektedir. Bina stokları, zemin etütleri, riskli alanlar tespit ediliyor. Yani kentsel dönüşüme başlamadan önceki belgeleri hazırlıyoruz. İnşallah Mayıs ayında önemli ölçüde veriye ulaşmış olacağız. Silivri Belediyesi olarak belirli aralıklarla bütün birimlerimizle afet yönetimi ve koordinasyonla ilgili toplantılar yapıyoruz. Sadece belediye olarak değil, ilçe genelinde depreme hazır olmak adına Silivri Kaymakamlığımız ve Silivri Dayanışma Platformu ile gerçekleştireceğimiz deprem çalıştayı bu açıdan çok önemli. Sürekli gündeme getirdiğimiz Kentsel Dönüşüm Projesi’nin hayata geçirilmesi, deprem bilinci oluşturulması, afet koordinasyonu ve daha birçok konunun konuşulup tartışılacağı bir çalıştay olacak. Depremin yıkıcı etkilerini, can ve mal kaybını en aza indirgemek adına çok faydalı olacak bu çalıştaya tüm Silivrili hemşerilerimizi davet ediyorum” dedi.

ALANINDA UZMAN KİŞİLER ÇALIŞTAYA KATILACAK

İlk oturumun başkanlığını İnşaat Mühendisi Hüseyin Turan yaparken, konuşmacı olarak; Profesör Doktor Şükrü Ersoy, İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcisi İnşaat Mühendisi Mustafa Yazıcı, Jeoloji Mühendisi Umut Alaner ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Zemin İnceleme Müdürü Kemal Duran katılarak çalışmalarını aktaracak. İkinci oturumda ise; oturum başkanlığını İnşaat Mühendisi Mustafa Yazıcı yaparken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Yetkilisi (AFAD) Tezcan Buçan, Anadolu Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Sorumlusu Osman Türk ve Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Harun Akkan konuşmacı olarak katılacak.

(FOTOĞRAFLI)

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