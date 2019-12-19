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Silivri'de dere boyu gökkuşağı havası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 11:04 | Son Güncelleme

Sokak İyileştirme Projesi kapsamında Boğluca Deresi etrafındaki sokak ve caddelerdeki binalar çeşitli renklerde boyanıyor - Belediye Başkanı Volkan Yılmaz: - "Amacımız, burada gökkuşağı gibi rengarenk, insanın içinin açıldığı, sabah kalktığında veya burada yürüdüğünde içine enerji dolan atmosfer yaratmak. Bölgenin cazibe merkezi haline getirilmesi adına bu çalışmaları başlattık"

İSTANBUL (AA) - ALPARSLAN ERMİŞ - Silivri Belediyesinin Sokak İyileştirme Projesi kapsamında Boğluca Deresi çevresinde sokak ve caddelerdeki binalar rengarenk boyanıyor.

Sanatkarlar Caddesi, Emek Sokak ve Süleyman Özer Sokak'taki bina boyama çalışmaları sürerken, bina sahipleriyle istişareler sonucunda boyanan binaların ardından dere çevresinde yeşillendirme yapılacak. Dere üzerindeki tarihi Vakkas Köprüsü'nün restorasyonuyla bölge yeni bir görünüm de kazanacak.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, dünyanın her yerinde içerisinden nehir ve kanal geçen şehirlerin cazibe merkezi ve kafelerin, restoranların ve sanat evlerinin bulunduğu değerli yerler olduğunu dile getirdi.

İSKİ tarafından ıslahı yapılan Boğluca Deresi'nin etrafının şehrin en kötü, en bakımsız alanı olduğunu anlatan Yılmaz, şunları söyledi:

"Biz de bu kanalın etrafının cazibe merkezi olmasından hareketle bu binaları rengarenk boyadık. Amacımız, burada gökkuşağı gibi rengarenk, insanın içinin açıldığı, sabah kalktığında veya burada yürüdüğünde içine enerji dolan atmosfer yaratmak. Bu projenin devamı da olacak. İnsanların yürüyüş yapabileceği, çay içebileceği, dinleneceği ve Silivri'nin en can alıcı noktalarından biri olan bölgenin cazibe merkezi haline getirilmesi adına bu çalışmaları başlattık."

Yılmaz, reklam ve tabela kirliliğini ortadan kaldıracaklarını belirterek, "Tabelaları kaldırıp, minimal düzeyde tek tip tente koyacağız. Renklendirmeleri yaparken, daire sahipleriyle fikir alışverişi yaptık. Tenteleri de yaptıktan sonra Boğluca Deresi'nin etrafı cazibe merkezi olacak." diye konuştu.

Bölgede yaşayan Hüseyin Yalçın, çalışmalardan memnun olduğunu ifade etti.

Esnaf Ufuk Sezer ise caddeye renk geldiğini dile getirerek, "Her yer tertemiz ve cıvıl cıvıl gözüküyor." dedi.

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