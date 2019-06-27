Silivri’de E-5 yanyolda bulunan bir tarlada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle dumanlar E-5’i kapladı. Bir süre E-5 yanyol trafiğe kapatıldı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Silivri\u2019de E-5 yanyolda bulunan bir tarlada yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. K\u0131sa s\u00fcrede b\u00fcy\u00fcyen yang\u0131n nedeniyle dumanlar E-5\u2019i kaplad\u0131. Bir s\u00fcre E-5 yanyol trafi\u011fe kapat\u0131ld\u0131. \u0130tfaiyenin yang\u0131na m\u00fcdahalesi s\u00fcr\u00fcyor.G\u00f6ren b\u00fcy\u00fcleniyor! \u0130\u015fte Konya'n\u0131n gizli cennetiMarmaris'te 6 bin 849 \u015fi\u015fe sahte i\u00e7ki ele ge\u00e7irildi(\u00d6zel) 15 Temmuz \u015eehitler K\u00f6pr\u00fcs\u00fc ba\u011flant\u0131 yolunda ilgin\u00e7 kaza
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