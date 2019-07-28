SİLİVRİ'DE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTI 

Haber-Kamera: Alparslan ERMİŞ / İSTANBUL,(DHA)

Silivri'de D-100 Karayolunda jandarma ekiplerinden kaçan ehliyetsiz sürücü, bir otobüs ve 3 otomobile çarptı. Silivri'de jandarma ekiplerinden kaçan ehliyetsiz sürücü, trafiği birbirine kattı. Bir otobüs ve 3 otomobile çarpan aracın önü polis ve jandarma ekipleri tarafından kesilerek durduruldu. Olay, saat 22.30 sıralarında D-100 karayolu İstanbul istikameti Mimarsinan Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Jandarma ekiplerinin yaptığı trafik uygulamasından kaçan sürücü, yaklaşık 6 kilometre sonra Silivri İlçe Trafik Şube yakınlarında durduruldu. 17 yaşında olduğu öğrenilen ehliyetsiz sürücü, bir otobüs ve 3 otomobile çarptı. Ehliyetsiz sürücü ve beraberinde bulunan bir genç jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza da can kaybı yaşanmazken, araçların içerisinde bulunanlar hafif şekilde yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Jandarma, polis ve ambulans ekipleri

-Genel ve detaylar

