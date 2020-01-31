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Silivri’de elektrik malzemesi üreten fabrikada yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 00:24 | Son Güncelleme

Silivri Ortaköy Sanayi Sitesi içerisindeki elektrik malzemesi üreten fabrikada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.Yangın, saat 22.00 sıralarında Silivri Ortaköy Sanayi Sitesi Harput Sokak üzerinde bulunan elektrik malzemesi üreten fabrikada çıktı.

Silivri Ortaköy Sanayi Sitesi içerisindeki elektrik malzemesi üreten fabrikada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Silivri Ortaköy Sanayi Sitesi Harput Sokak üzerinde bulunan elektrik malzemesi üreten fabrikada çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisinde bulunan elektrik malzemesi üreten fabrikanın zemin katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Fabrikanın zemin katından yoğun dumanların çıktığını gören görevliler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelerek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, fabrikadaki yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle fabrikada maddi hasar meydana geldi.

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