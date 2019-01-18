HABER

Silivri'de Etiyopyalı öğrencinin karne sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 16:48 | Son Güncelleme

  2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk yarısı bugün sona erdi.

Silivri'de karne sevinci yaşayan öğrencilerden Etiyopyalı Yahya Burhan ilgi odağı oldu.

Haber-Kamera: Eren ERMİŞ / İSTANBUL, (DHA)

2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk yarısı bugün sona erdi. Silivri'de 29 bin 575 öğrenci karne aldı.

Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Sevim Avni Çoğal İlkokulu'nda karne töreni düzenlendi.

Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ay, Silivri Gençlik ve Spor Müdürü Can Dağaşan, Okul Müdürü Murat Güneş ve öğretmenler tarafından öğrencilere karneleri takdim edildi.

Karne heyecanı yaşayan öğrencilerden biri olan 4-C sınıfı öğrencisi Ülkü Ela Gece, “Taktir alacağımı biliyordum. Tatilde kitap okuyacağım ve ders yapacağım. Babaanneme ve akrabalarıma gezmeye gideceğim. İlk yarı yılımız çok güzel geçti. İkinci dönemde de çok çalışacağımö diyerek düşüncelerini paylaştı. Etiyopyalı 1.Sınıf öğrencisi Yahya Burhan ise çok mutlu olduğunu ifade etti. Çocuklarının karnelerinden gurur duyduklarını belirten veliler de “Çocuklarımız gibi bizlerde heyecanlıyız. Onlar ne kadar mutlu oluyorsa bizler de o kadar mutlu oluyoruz" dedi.

SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN KARNE SEVİNCİ

Öte yandan Silivri Mimarsinan Ortaokulu'nda eğitim gören Suriyeli çocuklar da karnelerini aldı. Okul Müdür Yardımcısı Özkan Budak ve sınıf öğretmeni Çağlar Sakallı tarafından verilen karneleri ile mutluluklarını paylaşan Suriyeli öğrencilerden Muhammed Zeyid, “Türkiye'de yaşamaktan, okula gitmekten çok mutluyum. Türkçe öğrendim ve daha güzel ders çalışmaya başladım" dedi. Sınıf öğretmeni Çağlar Sakallı, öğrencilerin başarılı olduklarını ve gayret gösterdiklerini belirtti. Suriyeli öğrencilerin eğimini baz alan Milli Eğitim Bakanlığı'nın PICTES projesi hakkında bilgilendirme yapan Sakallı, “Eğitimin amacı Suriyeli öğrencileri Türk eğitim sistemine alıştırmak. Türkiye'de bu proje 23 ilde uygulanıyor ve İstanbul bunlardan biri" dedi.

Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri
Sözcü Gazetesi davası (2) Sözcü Gazetesi davası (2) 
Kırşehir'de 41 bin 260 öğrenci karne aldıKırşehir'de 41 bin 260 öğrenci karne aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Abdullah Gül bombası! 5'inci ayın 5'inde yeni parti iddiası

Abdullah Gül bombası! 5'inci ayın 5'inde yeni parti iddiası

Flaş gelişme! AK Parti ve MHP'nin ortak adayı çekildi

Flaş gelişme! AK Parti ve MHP'nin ortak adayı çekildi

Nihat Hatipoğlu rektör oldu

Nihat Hatipoğlu rektör oldu

İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti

İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti

Bakan açıkladı! Şubat ayında aylıklara yansıyacak

Bakan açıkladı! Şubat ayında aylıklara yansıyacak

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
YARSAV'ın eski Başkanı Murat Arslan'a FETÖ'den 10 yıl hapis

YARSAV'ın eski Başkanı Murat Arslan'a FETÖ'den 10 yıl hapis

Didem Uslu cinayetinde şok gerçek! Babası cesedini parçalayıp ormana atmış

Didem Uslu cinayetinde şok gerçek!

Esenyurt'ta araç yürüyenlerin arasına daldı

Esenyurt'ta araç yürüyenlerin arasına daldı

Korku dolu anlar! Sel sularından böyle kurtuldular

Korku dolu anlar! Sel sularından böyle kurtuldular

Anadolu Adalet Sarayı'nda tutuklama kararı verilen kişi intihar etti

Anadolu Adalet Sarayı'nda intihar

18 milyon öğrencinin karne heyecanı! Yarıyıl tatili başladı

18 milyon öğrencinin karne heyecanı! Yarıyıl tatili başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.