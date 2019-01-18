Silivri'de Etiyopyalı öğrencinin karne sevinci

Silivri'de karne sevinci yaşayan öğrencilerden Etiyopyalı Yahya Burhan ilgi odağı oldu.

Haber-Kamera: Eren ERMİŞ / İSTANBUL, (DHA)

2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk yarısı bugün sona erdi. Silivri'de 29 bin 575 öğrenci karne aldı.

Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Sevim Avni Çoğal İlkokulu'nda karne töreni düzenlendi.

Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ay, Silivri Gençlik ve Spor Müdürü Can Dağaşan, Okul Müdürü Murat Güneş ve öğretmenler tarafından öğrencilere karneleri takdim edildi.

Karne heyecanı yaşayan öğrencilerden biri olan 4-C sınıfı öğrencisi Ülkü Ela Gece, “Taktir alacağımı biliyordum. Tatilde kitap okuyacağım ve ders yapacağım. Babaanneme ve akrabalarıma gezmeye gideceğim. İlk yarı yılımız çok güzel geçti. İkinci dönemde de çok çalışacağımö diyerek düşüncelerini paylaştı. Etiyopyalı 1.Sınıf öğrencisi Yahya Burhan ise çok mutlu olduğunu ifade etti. Çocuklarının karnelerinden gurur duyduklarını belirten veliler de “Çocuklarımız gibi bizlerde heyecanlıyız. Onlar ne kadar mutlu oluyorsa bizler de o kadar mutlu oluyoruz" dedi.