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Silivri'de ev yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 20:56 | Son Güncelleme

Dumandan etkilenen 3 kişiye ambulansta müdahale edildi

İSTANBUL (AA) - Silivri'de bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi Yavuz Selim Caddesinde bulunan 2 katlı binanın üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekiplerince ambulansta müdahalede bulunuldu.

Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

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Daire Silivri yangıni

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