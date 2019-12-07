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 Silivri'de evden gelen kokular polisi alarma geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 11:35 | Son Güncelleme

SİLİVRİ'de üç gündür haber alamadıkları komşularının evinden kötü kokuların geldiğini fark eden mahalleli polise haber verdi.

Yılmaz OKUR, Uğur Samet AVCI /İSTANBUL, (DHA)- SİLİVRİ'de üç gündür haber alamadıkları komşularının evinden kötü kokuların geldiğini fark eden mahalleli polise haber verdi. Polis ekipleri çilingir yardımıyla girdikleri evde korkunç manzara ile karşılaştı. Vücudunda çürükler bulunan yerdeki kişinin öldüğü sanılırken yapılan kontrollerde nefes aldığı belirlendi.

DİKKATLİ KOMİSER NEFES ALDIĞINI FARK ETTİ
Olay Silivri Mimar Sinan Mahallesi Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Tek yaşayan İlbey Yılmaz (39) 3 gündür haber alamayan komşuları evden kötü kokulan geldiğini fark edince durumu polise bildirdi. Polis ekipleri çilingir yardımıyla içeri girdi. Gördükleri manzara karşısında şok yaşayan polisler Yılmaz'ın öldüğünü düşünerek olay yeri inceleme ekibi istedi. Ancak sonradan olay yerine gelen bir komiser dikkati sayesinde İlbey Yılmaz'ın hala hayatta olduğunu fark ederek olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Gelen ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılan Yılmaz, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Kimyasal madde ile intihar girişiminde bulunduğu öne sürülen İlbey Yılmaz'ın vücudunda çürükler oluştuğu bildirildi. Yılmaz'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

EVDEKİ AĞIR KİMYASAL KOKU PANİĞE NEDEN OLDU
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri intihar olayının yaşandığı evden yükselen kimyasal koku nedeniyle büyük panik yaşadı. Olay yerinde yapılan ilk incelemeler neticesinde henüz ne olduğu tespit edilemeyen kimyasal maddeden numuneler alınarak incelenmeye başlandı. İlbey Yılmaz'ın hastaneye taşındığı ambulansa hastane önünde görevliler tarafından içi yıkandıktan sonra dezenfekte edilerek kimyasal maddeden arındırıldı.

(FOTOĞRAF)

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