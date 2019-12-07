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Silivri'de evinde baygın bulunan kişi hastanede hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 23:58 | Son Güncelleme

Silivri'de evinde baygın bulunan kişi hastanede hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Silivri'de evinde baygın halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Silivri'de bir okulda memur olarak görev yapan 39 yaşındaki İlbey Yılmaz'dan haber alınamaması üzerine, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, durumu polise bildirdi. Yılmaz'ın Basınkonut 2 Sitesindeki evine giden polis, kapıyı çilingir yardımıyla açtı.

Eve giren ekipler, İlbey'i baygın halde buldu.

Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan Yılmaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İlbey Yılmaz'ın daha önce öğretmenlik yaptığı ardından Silivri'de bir okulda memur olarak görevini sürdürdüğü, 1 ay önce de yıllık izne ayrıldığı öğrenildi.

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öğretmen Silivri

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