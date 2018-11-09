Silivri'de fabrika yangını

İSTANBUL (AA) - Silivri'de sünger üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Ortaköy Fabrikalar Bölgesinde sünger üretimi yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, Silivri ve Selimpaşa itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.
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