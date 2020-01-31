HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Silivri'de fabrikada yangın

Silivri'de fabrikada yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 00:08 | Son Güncelleme

SİLİVRİ'de Ortaköy Sanayi sitesinde bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Silivri'de fabrikada yangın

Uğur Samet AVCI/İSTANBUL,(DHA)-SİLİVRİ'de Ortaköy Sanayi sitesinde bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, saat 22.45 sıralarında Ortaköy Mahallesi sanayi sitesinde kablo ve inşaat malzemelerinin üretildiği fabrikada çıktı. Fabrikanın depo kısmında dumanların yükseldiğini fark eden çalışanlar, durumu İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine 112 sağlık ekipleri, Silivri ve Selimpaşa İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından depodaki elektrik kablolarında çıkan yangını kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucu fabrikada hasar oluştu.
(FOTOĞRAF)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?
PARTNER Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı
Hastane tuvaletinde ölü bebek bulundu! Kan donduran detaylarHastane tuvaletinde ölü bebek bulundu! Kan donduran detaylar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Alişan'dan Nusret itirafı! Hayatının teklifini reddetmiş

Alişan'dan Nusret itirafı! Hayatının teklifini reddetmiş

Sevişme sahnesi olay olmuştu! Melisa Şenolsun müjdeyi verdi

Sevişme sahnesi olay olmuştu! Melisa Şenolsun müjdeyi verdi

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

İmamoğlu, İBB'ye dava açtı!

İmamoğlu, İBB'ye dava açtı!

Kritik MGK 4 buçuk saat sürdü! İşte alınan kararlar

Kritik MGK 4 buçuk saat sürdü! İşte alınan kararlar

Malatya'da büyük panik! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Malatya'da büyük panik! Yeni görüntüler ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CNN Türk canlı yayını karıştı! Hande Fırat'tan konuklarına sert tepki: Sağlıklı insanı buradan deli çıkarırsınız

Canlı yayın karıştı! Hande Fırat'tan konuklarına sert tepki!

Sosyal medyada 'koronavirüs' iddiası gündem olmuştu! Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi

Sosyal medyada 'koronavirüs' iddiası gündem olmuştu! İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi

Fahrettin Altun 'Çarpmayan kalp olur mu?' notuyla paylaştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Azize' ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan depremin sembolü olan 'Azize' ile görüştü

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden üniversite öğrencisi tuvalette doğum yaptı

Hastane tuvaletinde ölü bebek bulundu! Kan donduran detaylar

İmamoğlu'nun tatile gittiğini öğrenince... Canlı yayında böyle duyurdu!

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan AP'de Türk bayrağının yırtılmasına sert tepki!

MSB'den videolu 'bayrak' tepkisi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.