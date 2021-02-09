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Silivri’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

09.02.2021 16:01 | Son Güncelleme:
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Silivri’de direksiyon başında fenalaşan sürücü yol kenarında bulunan bir evin kömürlüğüne daldı.

Silivri’de direksiyon başında fenalaşan sürücü yol kenarında bulunan bir evin kömürlüğüne daldı. Feci kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybederken yanında bulunan eşi yaralandı
Kaza, öğle saatlerinde Silivri Gümüşyaka Mahallesi kapalı pazar yeri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gümüşyaka’dan aldıkları bahçeye eşiyle birlikte gelen Atilla Çimen, işlerini bitirip dönüş yoluna geçti. Dacia marka araçlarıyla seyir halindeyken fenalaşan Atilla Çimen, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bir evin kömürlüğüne çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde Atilla Çimen’in hayatını kaybettiğini belirlerken yaralı olan eşini ise ambulansla hastaneye kaldırdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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