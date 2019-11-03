HABER

SİLİVRİ'DE FECİ KAZA: 2 ÖLÜ 3 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 20:48 | Son Güncelleme

Silivri'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak bariyerlere saplanan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

Haber-Kamera: Alparslan ERMİŞ / İSTANBUL, (DHA)
Silivri'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak bariyerlere saplanan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.
Kaza, Silivri'de D100 karayolu Çanta Mevkii Edirne istikametinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. 07 SV 362 plakalı otomobil, sürücüsü Abdullah M.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak bariyerlere saplandı. Kazada, Abdullah M. (39) ve Bulem M.(6) hayatını kaybederken, Gülay M., Muhammet M.(14) ve İbrahim M.'nin (6) yaralandı.
Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Ölenlerin cansız bedenleri ise hastane morguna kaldırıldı. Cenazeler ve kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis kazaya ilişkin soruşturma başlatırken, hayatını kaybeden kız çocuğu Bulem M. ile yaralanan İbrahim M.'nin ikiz kardeş oldukları öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
------------
- Kaza yapan araç
- Genel ve detaylar

PARTNERYarı insan yarı köpek! Halk korku içinde...Yarı insan yarı köpek! Halk korku içinde...
İzmir'de intihar girişimi İzmir'de intihar girişimi 
Beyoğlu'ndaki tarihi binanın yıkım çalışmalarına başlandıBeyoğlu'ndaki tarihi binanın yıkım çalışmalarına başlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bomba itiraf! 'Yıllardır iş gelmediği için...'

Bomba itiraf! 'Yıllardır iş gelmediği için...'

5 ilde harekete geçildi! Gözaltılar var...

5 ilde harekete geçildi! Gözaltılar var...

Acı olay! Sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti

Acı olay! Sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti

Beşiktaş'ta otobüs şoförü dehşeti: 2'si ağır 13 kişi yaralı

Beşiktaş'ta otobüs şoförü dehşeti: 2'si ağır 13 kişi yaralı

Fenerbahçe'yi üzen kaza haberi! 5 yaralı

Fenerbahçe'yi üzen kaza haberi! 5 yaralı

Darbe vuruldu! Sayı 1090 oldu

Darbe vuruldu! Sayı 1090 oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber

3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Silivri'de feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Silivri'de feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Elazığ ve Muğla'da korkutan deprem

İki ilde korkutan deprem!

MSB, sivil kuruluşlara ateş açıldığı iddiasını yalanladı

MSB'den o iddiaya yanıt!

Türkiye'den ABD'nin terör raporuna tepki: Hukukla bağdaşmıyor

Türkiye'den ABD'nin terör raporuna tepki

ABD askerlerinden petrol kuyuları çevresinde devriye

Böyle görüntülendi! ABD askerlerinden devriye

Beşiktaş'ta otobüs şoförü dehşeti: 2'si ağır 13 kişi yaralı

Beşiktaş'ta otobüs şoförü dehşeti: 2'si ağır 13 kişi yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.