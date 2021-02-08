Silivri’de fırtına ağacı kökünden söktü

Meteoroloji’den yapılan uyarıların ardından İstanbul’da akşam saatlerinde etkisini gösteren fırtına, Silivri ilçesinde bir ağacı kökünden sökerek elektrik direğinin üzerine devirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıların ardından İstanbul’da beklenen yağış ve fırtına akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Silivri’de etkili olan fırtınada Fatih Mahallesi’nde bir ağaç kökünden sökülerek elektrik direğinin üzerine devrildi. Ağacın devrilmesinin ardından ihbar üzerine çok sayıda ekip sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, ekipler direkte elektrik akımını keserek ağacı kaldırmak için çalışma başlattı. Öte yandan sahilde bulunan bir iş yerinin tabelası yere düşerken, kaldırımda kimsenin olmaması olası bir yaralanmanın önüne geçti.

