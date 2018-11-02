Silivri'de gardiyana saldırı protesto edildi

İSTANBUL, (DHA) SİLİVRİ'de bir gardiyana yapılan saldırı Ceza İnfaz Kurumları Personeli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (CİPDER) tarafından protesto edildi.
CİPDER üyeleri Silivri Atatürk anıtı önünde biraraya geldi. Grup adına açıklamayı Genel Başkan Yardımcısı Zafer Baysal yaptı. Zafer Baysal, “Kamu adına bu çok önemli görevi yerine getiren fedakar kamu görevlilerine son günlerde giderek artan şiddet olayları bizleri de son derece üzmektedir. Ceza infaz kurumları personeli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak sadece yasalarca kendine verilen görevi yerine getirdiği için şiddete maruz kalan personelimize yönelik şiddeti ve bu şiddeti uygulayanları kınıyoruz. Unutulmamalıdır ki bizlere yapılan her şey aynı zamanda devlete karşı yapılmış sayılmaktadır" dedi.
(FOTOĞRAF)
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