HABER

Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 23:56 | Son Güncelleme

SİLİVRİ'de geri dönüşüm ve atık fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Eren ERMİŞ/İSTANBUL,(DHA)-SİLİVRİ'de geri dönüşüm ve atık fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikada kimsenin olmadığı sırada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kavaklı Mahallesi Kıble Sokak üzerinde bulunan GCL adlı geri dönüşüm ve atık fabrikasında saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Patlama seslerini duyan güvenlik görevlilerinin bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun duman kaplı fabrikada çalışan kimsenin olmadığı öğrenilirken yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangının çıkış nedenine ilişkin itfaiye ekiplerinin incelemesi sürüyor.

(FOTOĞRAF)

PARTNER112 bin TL ödeyecek112 bin TL ödeyecek
Yangında ölen tersane işçisi son yolculuğuna uğurlandıYangında ölen tersane işçisi son yolculuğuna uğurlandı
Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın!Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Önce Meteoroloji sonra belediye uyardı: Dikkatli olun!

Önce Meteoroloji sonra belediye uyardı: Dikkatli olun!

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Diagne transferinde sıcak gelişme!

Diagne transferinde sıcak gelişme!

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın!

Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın!

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk tepki

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk tepki

Bursa'da hareketli saatler! Kavgayı ayırmak isteyen polislere ateş ettiler

Kavgayı ayırmak isteyen polislere ateş ettiler

Bodrum'da tur teknesiyle gezen Japon turistleri göçmen sandılar

Ekipler harekete geçti, tekne ablukaya alındı! Sonrası şaşırttı!

Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı: İstifa edeceğim

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Venezuela Başsavcısı, Guaido hakkında soruşturma başlattı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.