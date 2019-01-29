Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın (2)

Eren ERMİŞ/İSTANBUL,(DHA)-SİLİVRİ'de geri dönüşüm ve atık fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikada kimsenin olmadığı sırada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kavaklı Mahallesi Kıble Sokak üzerinde bulunan GCL adlı geri dönüşüm ve atık fabrikasında saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Patlama seslerini duyan güvenlik görevlilerinin bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun duman kaplı fabrikada çalışan kimsenin olmadığı öğrenilirken yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangının çıkış nedenine ilişkin itfaiye ekiplerinin incelemesi sürüyor.
(FOTOĞRAF)
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