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Silivri'de göçükteki arama çalışmalarına TTK Arama-Kurtarma ekibi de katıldı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 13:45 | Son Güncelleme

SİLİVRİ'de define ararken kazdıkları tünelde mahsur kalan 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarına Zonguldak'tan gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Tahlisiye ekipleri de katıldı.  Silivri'nin Gümüşyaka Mahallesi'nde bulunan bir villanın bahçesinde tarihi eser aramak için kazdıkları tünelde mahsur kalarak, zehirlendiği belirtilen 2 kişi için arama kurtarma çalışmalarına Zonguldak'tan gelen TTK Tahlisiye ekipleri de katıldı.

Silivri'de göçükteki arama çalışmalarına TTK Arama-Kurtarma ekibi de katıldı 

Eren ERMİŞ / İSTANBUL, (DHA)-SİLİVRİ'de define ararken kazdıkları tünelde mahsur kalan 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarına Zonguldak'tan gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Tahlisiye ekipleri de katıldı.
Silivri'nin Gümüşyaka Mahallesi'nde bulunan bir villanın bahçesinde tarihi eser aramak için kazdıkları tünelde mahsur kalarak, zehirlendiği belirtilen 2 kişi için arama kurtarma çalışmalarına Zonguldak'tan gelen TTK Tahlisiye ekipleri de katıldı. AFAD ekipleriyle koordineli yürütülecek çalışmalar için hazırlıklar devam ediyor. Silivri Kaymakamı Ali Partal ve AFAD İstanbul İl Müdürü İbrahim Tarı bugün de olay yerinde geldi. Bu arada olay yerinde bekleyen aile yakınlarından biri rahatsızlık geçirdi. Rahatsızlanan kişiye 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.
(FOTOĞRAF)

Silivri'de göçükteki arama çalışmalarına TTK Arama-Kurtarma ekibi de katıldı Silivri'de göçükteki arama çalışmalarına TTK Arama-Kurtarma ekibi de katıldı Silivri'de göçükteki arama çalışmalarına TTK Arama-Kurtarma ekibi de katıldı

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