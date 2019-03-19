SİLİVRİ'DE GÖÇÜKTEKİ ARAMA ÇALIŞMALARINA TTK ARAMA-KURTARMA EKİBİ DE  KATILDI

Haber-Kamera: Eren ERMİŞ / İSTANBUL, (DHA)

Silivri'de define ararken kazdıkları tünelde mahsur kalan 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarına Zonguldak'tan gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Tahlisiye ekipleri de katıldı.

Silivri'nin Gümüşyaka Mahallesi'nde bulunan bir villanın bahçesinde tarihi eser aramak için kazdıkları tünelde mahsur kalarak, zehirlendiği belirtilen 2 kişi için arama kurtarma çalışmalarına Zonguldak'tan gelen TTK Tahlisiye ekipleri de katıldı. AFAD ekipleriyle koordineli yürütülecek çalışmalar için hazırlıklar devam ediyor. Silivri Kaymakamı Ali Partal ve AFAD İstanbul İl Müdürü İbrahim Tarı bugün de olay yerinde geldi. Bu arada olay yerinde bekleyen aile yakınlarından biri rahatsızlık geçirdi. Rahatsızlanan kişiye 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

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-Maden ekibinin hazırlıkları

-AFAD il müdürünün gelişi

-Kaymakamın gelişi

-Sağlık ekiplerinin aile yakınlarına müdahalesi

-Bekleyen aile ferleri

