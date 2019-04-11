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Silivri'de hafriyat kamyonu devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 16:59 | Son Güncelleme

Yol yapımı sırasında devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

İSTANBUL (AA) - Silivri'de hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Kınalı mevkisinde Kuzey Marmara Otoyolu'nun yapımının sürdüğü alanda, Hayrullah K. yönetimindeki 34 BAM 653 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan Hayrullah K, kamyonun şoför mahallinde sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
kamyon Kaza Silivri

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