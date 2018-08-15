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Silivri'de hafriyat kamyonu eve girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 14:55 | Son Güncelleme

SİLİVRİ'DE sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu bir eve girdi.

İstanbul,(DHA) SİLİVRİ'DE sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu bir eve girdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Gazitepe Mahallesi'nde Nurullah G. yönetimindeki 34 ZOS 19 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bir eve çarptı. Kaza sonrası evin duvarının bir kısmı yıkıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken hafriyat kamyonu sürücüsü gözaltına alındı. Sürücünün ehliyetine alkollü araç kullanmaktan el konulduğu ayrıca aranmasının bulunduğu öğrenildi.

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