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Silivri'de hafriyat kamyonu şarampole düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 20:51 | Son Güncelleme

KAR yağışının etkili olduğu Silivri Danamandıra'da, seyir halindeki hafriyat kamyonu şarampole düştü.

Silivri'de hafriyat kamyonu şarampole düştü

Eren ERMİŞ / İSTANBUL,(DHA) KAR yağışının etkili olduğu Silivri Danamandıra'da, seyir halindeki hafriyat kamyonu şarampole düştü. İstanbul Silivri'de, Danamandıra-Sinekli istikametinde seyreden hafriyat kamyonu karlı yolda kontrolden çıkarak şarampole düştü. Kamyonun büyük bir kısmı yoldan çıkarken, yoldan geçen vatandaşlar kamyon sürücüsünün yardımına koştu. İsmi öğrenilemeyen sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, şarampole düşen kamyon için destek ekip çağırıldı. Kazanın, kar yağışı nedeniyle yolun kayganlaşması nedeniyle meydana geldiği öne sürüldü.

(FOTOĞRAFLI)

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