Silivri'de hareketli anlar... Bıçaklı kişiye biber gazlı müdahale

Eren ERMİŞ/İSTANBUL, (DHA) SİLİVRİ'de eli bıçaklı bir kişi, polislere ve çevredekilere zor anlar yaşattı. Polis, bıçaklı kişiyi biber gazı sıktıktan sonra gözaltına aldı.

Silivri Selimpaşa Mahallesi'nde yol verme tartışması yaşayan kişi bir süre sonra olay yerine elinde bıçakla geldi. Tartıştığı kişileri olay yerinde arayan eli bıçaklı kişi, çevredekilere bağırmaya başladı. Bu sırada olay yerine polis ekipleri geldi. Elinde bıçakla bekleyen kişi, polisin uyarısına rağmen bıçağı bırakmadı. Vatandaşlardan biri, tehditler savuran kişiye müdahale etti. Bu sırada arbede yaşandı. Polis, biber gazıyla müdahalede bulundu. Bu sırada hareketli anlar yaşandı. Gözaltına alınan kişi polis merkezine götürüldü.

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