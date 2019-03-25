HABER

SİLİVRİ'DE HAREKETLİ ANLAR...BIÇAKLI KİŞİYE BİBER GAZLI MÜDAHALE.

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 12:19 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Eren ERMİŞ - İstanbul DHA Silivri'de eli bıçaklı bir kişi, polislere ve çevredekilere zor anlar yaşattı.

Haber-Kamera: Eren ERMİŞ - İstanbul DHA
Silivri'de eli bıçaklı bir kişi, polislere ve çevredekilere zor anlar yaşattı. Polis, bıçaklı kişiyi biber gazı sıktıktan sonra gözaltına aldı.
Silivri Selimpaşa Mahallesi'nde yol verme tartışması yaşayan kişi bir süre sonra olay yerine elinde bıçakla geldi. Tartıştığı kişileri olay yerinde arayan eli bıçaklı kişi, çevredekilere bağırmaya başladı. Bu sırada olay yerine polis ekipleri geldi. Elinde bıçakla bekleyen kişi, polisin uyarısına rağmen bıçağı bırakmadı. Vatandaşlardan biri, tehditler savuran kişiye müdahale etti. Bu sırada arbede yaşandı. Polis, biber gazıyla müdahalede bulundu. Bu sırada hareketli anlar yaşandı. Gözaltına alınan kişi polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü:
-----------------
-Bıçaklı kişinin görüntüsü
-Polisin ikna çabası
-Polisin müdahalesi
-Bıçaklı kişinin gözaltına alınması

PARTNERBalkonda aşka geldiler! Balkonda aşka geldiler!
Batman'da öğrencilerden kitap okuma etkinliğiBatman'da öğrencilerden kitap okuma etkinliği
Kritik davada flaş gelişme! Karar verildi...Kritik davada flaş gelişme! Karar verildi...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Tarihi okul kül oldu

Tarihi okul kül oldu

Otoyolda can pazarı: Çok sayıda yaralı var!

Otoyolda can pazarı: Çok sayıda yaralı var!

G.Saray için bomba iddia! 'Yok olacak'

G.Saray için bomba iddia! 'Yok olacak'

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ'nün İstanbul'daki 'ana darbe' davasında cezalar onandı

Kritik davada flaş gelişme! Karar verildi...

İşte Türkiye'nin en yaşlı ilçesi

İşte Türkiye'nin en yaşlı ilçesi

Bozkırın ortasındaki 'sahil kenti'

Bozkırın ortasındaki 'sahil kenti'

Yok böyle sünnet çocuğu! Şehit çocuğuna muhteşem düğün

Yok böyle sünnet çocuğu! Şehit çocuğuna muhteşem düğün

Türkiye'nin polisleri bu okullarda yetişiyor

Türkiye'nin polisleri bu okullarda yetişiyor

Acı haber oradan gelmişti... Üs bölgesini kahramanca savundular

Silah arkadaşlarını şehit verdikleri üs bölgesini kahramanca savundular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.