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SİLİVRİ'DE HIRSIZLAR KENDİLERİNİ KOVALAYAN KÖPEĞİ BIÇAKLADI

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 21:21 | Son Güncelleme

Silivri'de sokak köpeği evlere girmeye çalışan hırsızları kovaladı.

Haber-Kamera: Alparslan ERMİŞ / İSTANBUL, (DHA)
Silivri'de sokak köpeği evlere girmeye çalışan hırsızları kovaladı. Hırsızlar, sokak köpeğini göğsünden bıçaklayarak durdurabildi.
Olay, bugün sabaha karşı Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Mahalleli tarafından bakılan ve "Fıstık" adı verilen sokak köpeği, sabaha karşı mahalledeki evlere girmeye çalışan hırsızları fark etti. Hırsızları kovalamayı başlayan Fıstık, hırsızlar tarafından göğsünden bıçaklandı. Gelen sesler üzerine sokağa çıkan vatandaşlar, yaralı köpek için HAYKURDER ihbar hattına yardım çağrısı yaptı. Göğsünden bıçaklanan ve ağır yaralanan Fıstık adlı sokak köpeği, tedavisi yapılmak üzere Silivri Belediyesi Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

"DOĞANIN VE KÜLTÜRÜMÜZÜN ÖNEMLİ PARÇASI"
Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği Başkanı Erman Paçalı, tedaviye alınan Fıstık'ın sağlığına kavuşması durumunda, mahalleli tarafından geri getirilmesinin istendiğini söyledi. Sokak köpeklerine yönelik artan şiddet olaylarına dikkat çeken Paçalı "Fıstık köpeğimiz derneğimize gelen ihbarla Silivri Belediyesi Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı. Mahalledeki evleri soymak isteyen hırsızlardan mahalleyi koruyan dost canlısı, sadık ve cesur bir köpek O. Mahalleli O'nu çok seviyor. Sokak köpekleri doğanın ve kültürümüzün önemli bir parçası. Son derece sadık, dost ve cesur canlılar. Birlikte yaşadığı mahalleye, o mahallede yaşayan insanların can ve mal güvenliğine yönelik bir tehdidi bertaraf etmiş ama bu esnada ne yazık ki vicdansızlar tarafından göğsünden bıçaklanmış. Derin bir yarası var. Umuyoruz iyi olacak ve kocaman ailesinin, sevdiği koruduğu insanların yanına geri dönecek" dedi.
Köpeğin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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- Yaralı köpek
- HAYKURDER Başkanı röportaj

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