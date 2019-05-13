HABER

Silivri'de hırsızlar kendilerini kovalayan köpeği bıçakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 09:45 | Son Güncelleme

SİLİVRİ'de sokak köpeği evlere girmeye çalışan hırsızları kovaladı.

Alparslan ERMİŞ/İSTANBUL,(DHA)-SİLİVRİ'de sokak köpeği evlere girmeye çalışan hırsızları kovaladı. Hırsızlar, sokak köpeğini göğsünden bıçaklayarak durdurabildi.

Olay, bugün sabaha karşı Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Mahalleli tarafından bakılan ve "Fıstık" adı verilen sokak köpeği, sabaha karşı mahalledeki evlere girmeye çalışan hırsızları fark etti. Hırsızları kovalamayı başlayan Fıstık, hırsızlar tarafından göğsünden bıçaklandı. Gelen sesler üzerine sokağa çıkan vatandaşlar, yaralı köpek için HAYKURDER ihbar hattına yardım çağrısı yaptı. Göğsünden bıçaklanan ve ağır yaralanan Fıstık adlı sokak köpeği, tedavisi yapılmak üzere Silivri Belediyesi Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

"DOĞANIN VE KÜLTÜRÜMÜZÜN ÖNEMLİ PARÇASI"

Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği Başkanı Erman Paçalı, tedaviye alınan Fıstık'ın sağlığına kavuşması durumunda, mahalleli tarafından geri getirilmesinin istendiğini söyledi. Sokak köpeklerine yönelik artan şiddet olaylarına dikkat çeken Paçalı "Fıstık köpeğimiz derneğimize gelen ihbarla Silivri Belediyesi Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı. Mahalledeki evleri soymak isteyen hırsızlardan mahalleyi koruyan dost canlısı, sadık ve cesur bir köpek O. Mahalleli O'nu çok seviyor. Sokak köpekleri doğanın ve kültürümüzün önemli bir parçası. Son derece sadık, dost ve cesur canlılar. Birlikte yaşadığı mahalleye, o mahallede yaşayan insanların can ve mal güvenliğine yönelik bir tehdidi bertaraf etmiş ama bu esnada ne yazık ki vicdansızlar tarafından göğsünden bıçaklanmış. Derin bir yarası var. Umuyoruz iyi olacak ve kocaman ailesinin, sevdiği koruduğu insanların yanına geri dönecek" dedi.

Köpeğin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

PARTNERİstanbullular buraya akın ediyor!İstanbullular buraya akın ediyor!
Ramazanın vazgeçilmez tatlısı; kadayıf dolmasıRamazanın vazgeçilmez tatlısı; kadayıf dolması
Salihli Odun Köfte'nin lezzeti için meşe odunu şartSalihli Odun Köfte'nin lezzeti için meşe odunu şart
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Diriliş Ertuğrul'da yeni sezon için flaş karar!

Diriliş Ertuğrul'da yeni sezon için flaş karar!

Altun'dan 'olağan şüpheli' çıkışı! Çok sert teki gösterdi!

Altun'dan 'olağan şüpheli' çıkışı! Çok sert teki gösterdi!

Acı haber gece yarısı geldi! Uzman Çavuş şehit düştü!

Acı haber gece yarısı geldi! Uzman Çavuş şehit düştü!

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Keskin düşüşler göreceğiz

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Keskin düşüşler göreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na destek veren sanatçılara tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na destek veren sanatçılara tepki!

Türk mühendise suikast! Saldırıyı o örgüt üstlendi

Türk mühendise suikast! Saldırıyı o örgüt üstlendi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

MHP'li başkanın kız kardeşi başından vuruldu!

MHP'li başkanın kız kardeşi başından vuruldu!

Reform Eylem Grubu toplanıyor

Reform Eylem Grubu toplanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu ve Akşener'den İstanbul zirvesi!

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Bakan Akar'dan Ege ve Doğu Akdeniz mesajı

Bakan Akar'dan Ege ve Doğu Akdeniz mesajı

Kazdağları'nda bahar güzelliği

Kazdağları'nda bahar güzelliği

Sayısal Loto sonuçları 11 Mayıs: Devir miktarı arttı!

Sayısal Loto sonuçları 11 Mayıs: Devir miktarı arttı!

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Öğretmenin Karadeniz usulü bidon teknesi

Gören şaşıp kalıyor! Balığa bidonla çıkıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.