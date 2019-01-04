Silivri'de hırsızlık anı güvenlik kamerasında

İSTANBUL (AA) - Silivri'de bir iş yerinin bahçesinde bulunan elektrik motorunun çalınması kameralara yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Fenerköy Mahallesi'nde bir iş yerinin bahçesinde bulunan elektrik motoru çalındı. İhbar üzerine jandarma ekiplerince bölgede araştırma yapıldı, güvenlik kamera görüntüleri incelendi.

İnceleme sonucu, elektrik motorunun, bölgede kağıt toplayan biri kadın iki kişi tarafından alındığı belirlendi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kadının bahçeye girerek elektrik motorunu alması ve bunun kağıtların konulduğu çuvala atılması yer alıyor.

